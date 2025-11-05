Catania venerdì 7 novembre conferenza stampa sul nuovo Piano Regolatore Generale del Porto

Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 10, presso la sala del Consiglio Comunale di Catania, si terrà una Conferenza Stampa dedicata alla proposta del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) del Porto, recentemente approvata dall'Autorità Portuale il 29 ottobre scorso. I promotori dell'iniziativa. L'incontro è stato convocato congiuntamente da diverse realtà associative e comitati cittadini impegnati nella tutela del territorio e dell'ambiente. Tra questi figurano: Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d'Armisi di Catania. LIPU Catania.

