Catania tra misteri e leggende by night
Sabato 15 novembre passeggiata Catania tra misteri, leggende e una cripta sotterranea nascosta di Catania.Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
