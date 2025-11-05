Catania sorpreso a rubare in un’auto | arrestato 41enne
È stato colto in flagrante mentre tentava di rubare in un'auto parcheggiata ed è stato immediatamente arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Catania. L'uomo, un cittadino senegalese di 41 anni senza fissa dimora, è stato notato mentre rovistava all'interno di un veicolo in sosta tra via Fischetti e corso Martiri della Libertà, cercando oggetti di valore da sottrarre. L'intervento rapido delle volanti della Questura ha però impedito che il furto andasse a segno. La reazione del ladro e l'arresto. Accortosi della presenza dei poliziotti, il 41enne ha iniziato a urlare e a opporre resistenza, andando in escandescenza nel tentativo di sottrarsi al controllo.
