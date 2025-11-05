Catania quartiere San Leone | scoperta una stalla abusiva con un cavallo in cattive condizioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quattro persone denunciate dai Carabinieri. Nel corso di un’operazione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, volta a contrastare abusi edilizi, degrado urbano e a garantire la tutela del benessere animale, i militari della Stazione di Catania Nesima – con il supporto dei veterinari dell’ A.S.P. di Catania e della Polizia Locale – hanno denunciato quattro persone residenti nel capoluogo etneo. Le accuse riguardano violazioni in materia edilizia e mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

