Castro Inter ora il Bologna lo blinda con un nuovo contratto | era il grande sogno di Inzaghi

Inter News 24 Castro Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino di proprietà del Bologna e nel mirino dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Il Bologna vuole blindare il suo gioiello più promettente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù è al lavoro per il rinnovo di Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 arrivato nel gennaio 2024 dal Velez Sarsfield per 13,2 milioni di euro. Il contratto attuale scade nel 2028, ma la società emiliana intende prolungarlo di un anno, fino al 2029, raddoppiando l’ingaggio del giocatore da 500mila euro a circa un milione di euro a stagione, con bonus legati a gol e presenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

