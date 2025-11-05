A Castel Bolognese stanno giungendo a conclusione, o entrando in fasi particolarmente significative, tre interventi attesi dalla cittadinanza: la riqualificazione della Caserma dei Carabinieri di via Emilia Interna, il ripristino strutturale di via Cornacchia dopo le frane del maggio 2023 e l’avanzamento del cantiere della nuova Circonvallazione. I lavori nella Caserma sono ormai giunti al termine. La nuova facciata si è svelata alcune settimane fa dopo la rimozione del ponteggio. Sono in corso le ultime opere di finitura interne ed esterne e poi si prevede che i lavori, iniziati lo scorso ottobre 2024 avranno termine fine novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castello, quasi pronta la caserma dopo i lavori