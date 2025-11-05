Castel Fusano sequestrato carico di rifiuti pericolosi

Roma, 5 novembre 2025 – Proseguono i controlli della polizia locale di Roma Capitale per contrastare l’abbandono e il traffico illecito di rifiuti sul territorio cittadino. Gli agenti del Nucleo Ambiente Decoro (NAD), impegnati in una costante attività a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, stanno portando avanti un piano di verifiche mirate sull’intera filiera della gestione illegale dei rifiuti, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, delle autoriparazioni e delle manutenzioni meccaniche. Il blitz a Castel Fusano. Nel Municipio X, in via della Stazione di Castel Fusano, le pattuglie del NAD hanno fermato un autocarro condotto da un giovane imprenditore residente ad Ardea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

