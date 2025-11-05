castel bolognese capitale del fumetto

Dalle storie disegnate, alla scienza raccontata per immagini, alla musica: il 15 e 16 novembre 2025 Castel Bolognese si riempie di nuvole. di fumetto. Arriva ’Tra le nuvole’, una due giorni dedicata al fumetto come mezzo di comunicazione, arte e narrazione trasversale, capace di coinvolgere bambini, ragazzi? e adulti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Castel Bolognese e dalla biblioteca Comunale Luigi Dal Pane, è organizzata in collaborazione con l’associazione Vari.China. Il festival si apre sabato 15 ’Il linguaggio del fumetto’, laboratorio per le scuole medie condotto da Andrea Plazzi e Gabriele Peddes, un’occasione per scoprire come parole e immagini dialogano nella costruzione di una storia, imparando a leggere e a creare con immaginazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

