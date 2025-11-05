Castel Bolognese capitale del fumetto
Dalle storie disegnate, alla scienza raccontata per immagini, alla musica: il 15 e 16 novembre 2025 Castel Bolognese si riempie di nuvole. di fumetto. Arriva ’Tra le nuvole’, una due giorni dedicata al fumetto come mezzo di comunicazione, arte e narrazione trasversale, capace di coinvolgere bambini, ragazzi? e adulti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Castel Bolognese e dalla biblioteca Comunale Luigi Dal Pane, è organizzata in collaborazione con l’associazione Vari.China. Il festival si apre sabato 15 ’Il linguaggio del fumetto’, laboratorio per le scuole medie condotto da Andrea Plazzi e Gabriele Peddes, un’occasione per scoprire come parole e immagini dialogano nella costruzione di una storia, imparando a leggere e a creare con immaginazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Castel Bolognese, nuovo Open Hpuse! In una piccola palazzina di sole 4 unità e senza spese condominiali, ti presentiamo un appartamento con spazi ampi e grandi potenzialità Due camere matrimoniali Soggiorno luminoso Cucina abitabile con te - facebook.com Vai su Facebook
Negli ultimi anni l’#EmiliaRomagna è stata colpita da diverse #alluvioni. A Castel Bolognese cresce la richiesta di interventi urgenti. Il presidente De Pascale annuncia che la Regione anticiperà le risorse dal 2026 e assicura: “Ora siamo sulla strada giusta”. #P - X Vai su X
Caste Bolognese: festival del Fumetto dal 15 e 16 novembre - Il festival si apre sabato 15 novembre con Il linguaggio del fumetto, laboratorio per le scuole medie condotto da Andrea Plazzi e Gabriele Peddes, un’occasione per scoprire come parole e immagini ... Riporta ravenna24ore.it
Capitale del libro 2025, Castel Bolognese presenta la candidatura a Montecitorio - È stata presentata a Palazzo Montecitorio la candidatura di Castel Bolognese a ‘Capitale italiana del libro 2025’. Da ilrestodelcarlino.it