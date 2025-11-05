Castano Primo nel bar i carabinieri trovano Lsd e sostanze per tagliare lo stupefacente | proprietari denunciati
Castano Primo (Milano), 5 novembre 2025 – C’erano sicuramente bevande e generi di necessità, ma anche qualcosa che in un bar non dovrebbe trovare casa: i Carabinieri, impegnati in un controllo con i Nas di Milano, hanno infatti disposto la chiusura di un bar dopo aver trovato all’interno del locale droga, sostanze da taglio e un’arma. I controlli risalgono alla giornata di ieri, 4 novembre, quando i militari della stazione locale hanno messo nel mirino il bar nel piazzale della stazione di Castano Primo, gestito da un cittadino italiano di 59 anni e dalla moglie, di nazionalità cinese e sua coetanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
