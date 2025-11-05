Cassino Mostra personale di Franco Marrocco Fukei Veduta con foglie nel vento

Dal 28 ottobre al 10 dicembre 2025 l’Atrio del Rettorato dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Campus Folcara, Viale dell’Università) ospita la mostra personale di Franco Marrocco dal titolo “Fukei. Veduta con foglie nel vento”, a cura di Luca Palermo, docente di Storia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

