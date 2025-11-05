Caso Pifferi sorella | Non perdono Alessia spero nell’ergastolo
“Oggi mi aspetto che finisca e che Diana possa andare in pace, spero che confermino l’ergastolo ma la condanna più grossa sarebbe che capisse che l’ha fatto lei, quando poteva lasciarla a noi”. Lo ha detto la sorella di Alessia Pifferi, Viviana, entrando in aula in tribunale a Milano dove è prevista per oggi la sentenza d’appello. “Oggi potrebbe chiederci scusa, ma non la perdonerò. È talmente tanta la rabbia, ci ha trattato come colpevoli quando in realtà è ben chiaro quello che ha fatto. Alessia non ha mai chiesto scusa alla vita che ha tolto alla sua bambina”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Caso Pifferi: difesa psicologa, la vicenda non è tema penale. Avv. Mazzali: "non reato ma valutazione scientifica" #ANSA - X Vai su X
"Basta! Rispetta chi non ha parlato!", Milo Infante perde le staffe. Scontro in diretta tra il conduttore di Ore 14 e la giornalista, rimproverata duramente da Infante dopo l’ennesima interruzione del dibattito sul caso Pifferi - facebook.com Vai su Facebook
Caso Pifferi, sorella: "Non perdono Alessia, spero nell’ergastolo" - “Oggi mi aspetto che finisca e che Diana possa andare in pace, spero che confermino l’ergastolo ma la condanna più grossa sarebbe ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Alessia Pifferi, la pg: «Egocentrica e capace di intendere». La sorella: «Non la perdono». Oggi la sentenza dell'appello - Pifferi è stata condannata in primo grado all'ergastolo per avere lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi a Milano ... Si legge su milano.corriere.it
Alessia Pifferi “egocentrica” lasciò la figlia di 18 mesi “in condizioni disumane”, la requisitoria della pg di Milano - La requisitoria della sostituta procuratrice generale di Milano nel processo per la morte a Milano di Diana, 18 mesi. Riporta ilfattoquotidiano.it