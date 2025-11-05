Caso Pifferi sorella | Non perdono Alessia spero nell’ergastolo

“Oggi mi aspetto che finisca e che Diana possa andare in pace, spero che confermino l’ergastolo ma la condanna più grossa sarebbe che capisse che l’ha fatto lei, quando poteva lasciarla a noi”. Lo ha detto la sorella di Alessia Pifferi, Viviana, entrando in aula in tribunale a Milano dove è prevista per oggi la sentenza d’appello. “Oggi potrebbe chiederci scusa, ma non la perdonerò. È talmente tanta la rabbia, ci ha trattato come colpevoli quando in realtà è ben chiaro quello che ha fatto. Alessia non ha mai chiesto scusa alla vita che ha tolto alla sua bambina”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

