Caso Pifferi sorella | Non perdono Alessia spero nell’ergastolo

Lapresse.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi mi aspetto che finisca e che Diana possa andare in pace, spero che confermino l’ergastolo ma la condanna più grossa sarebbe che capisse che l’ha fatto lei, quando poteva lasciarla a noi”. Lo ha detto la sorella di Alessia Pifferi, Viviana, entrando in aula in tribunale a Milano dove è prevista per oggi la sentenza d’appello. “Oggi potrebbe chiederci scusa, ma non la perdonerò. È talmente tanta la rabbia, ci ha trattato come colpevoli quando in realtà è ben chiaro quello che ha fatto. Alessia non ha mai chiesto scusa alla vita che ha tolto alla sua bambina”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

caso pifferi sorella non perdono alessia spero nell8217ergastolo

© Lapresse.it - Caso Pifferi, sorella: "Non perdono Alessia, spero nell’ergastolo"

Argomenti simili trattati di recente

caso pifferi sorella perdonoCaso Pifferi, sorella: "Non perdono Alessia, spero nell’ergastolo" - “Oggi mi aspetto che finisca e che Diana possa andare in pace, spero che confermino l’ergastolo ma la condanna più grossa sarebbe ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

caso pifferi sorella perdonoAlessia Pifferi, la pg: «Egocentrica e capace di intendere». La sorella: «Non la perdono». Oggi la sentenza dell'appello - Pifferi è stata condannata in primo grado all'ergastolo per avere lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi a Milano ... Si legge su milano.corriere.it

caso pifferi sorella perdonoAlessia Pifferi “egocentrica” lasciò la figlia di 18 mesi “in condizioni disumane”, la requisitoria della pg di Milano - La requisitoria della sostituta procuratrice generale di Milano nel processo per la morte a Milano di Diana, 18 mesi. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Pifferi Sorella Perdono