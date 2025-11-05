Caso Pifferi pena ridotta a 24 anni in appello | la lettura della sentenza

Pena ridotta in appello per Alessia Pifferi. La Corte d’assise d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna all’ergastolo, emessa in primo grado, e ha condannato a 24 anni di reclusione la 40enne, imputata di omicidio volontario pluriaggravato per aver abbandonato la propria bambina di 18 mesi, Diana, per sei giorni dentro la casa di via Parea a Milano il 14 luglio 2022, lasciandola morire di fame e di sete. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Pifferi, pena ridotta a 24 anni in appello: la lettura della sentenza

