Caso Pifferi la sorella di Alessia | Non è stata fatta giustizia

“Non è stata fatta giustizia, 24 anni per una bambina che non c’è più, lasciata morire di fame e di sete mentre la mamma andava a divertirsi ”. Lo ha detto la sorella di Alessia Pifferi, Viviana, al termine della lettura della sentenza di secondo grado. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Pifferi, la sorella di Alessia: "Non è stata fatta giustizia"

