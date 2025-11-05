Caso Cuffaro indagato colonnello dei carabinieri | Rivelò le indagini in cambio di incarico per la moglie

Secondo le accuse della procura palermitana, l'ufficiale dei carabinieri sarebbe stato una vera e propria 'talpa' di Cuffaro nelle forze dell'ordine e per questo il militare è finito nel registro degli indagati per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

