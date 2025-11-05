Un nuovo e significativo sviluppo emerge dall’inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti pilotati nella Sanità siciliana, che ha portato nelle scorse ore alla richiesta di arresto per l’ex Governatore Totò Cuffaro. Nel registro degli indagati è finito anche un tenente colonnello dei carabinieri, accusato di aver agito come “talpa” all’interno delle forze dell’ordine e di aver rivelato informazioni riservate sulle indagini in corso, in violazione del segreto d’ufficio. Il ruolo della “talpa” nell’Arma. Secondo le pesanti accuse mosse dalla procura palermitana, l’ufficiale dell’Arma avrebbe fatto da vera e propria ‘talpa’ per Cuffaro, nonché per Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana (DC) all’Assemblea regionale siciliana (Ars). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Caso Cuffaro, colonnello dei carabinieri indagato: "Faceva da talpa in cambio di un favore per la moglie"