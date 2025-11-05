Caso Cuffaro colonnello dei carabinieri indagato | Faceva da talpa in cambio di un favore per la moglie
Un nuovo e significativo sviluppo emerge dall’inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti pilotati nella Sanità siciliana, che ha portato nelle scorse ore alla richiesta di arresto per l’ex Governatore Totò Cuffaro. Nel registro degli indagati è finito anche un tenente colonnello dei carabinieri, accusato di aver agito come “talpa” all’interno delle forze dell’ordine e di aver rivelato informazioni riservate sulle indagini in corso, in violazione del segreto d’ufficio. Il ruolo della “talpa” nell’Arma. Secondo le pesanti accuse mosse dalla procura palermitana, l’ufficiale dell’Arma avrebbe fatto da vera e propria ‘talpa’ per Cuffaro, nonché per Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana (DC) all’Assemblea regionale siciliana (Ars). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caso “appalti pilotati” in Sicilia: spunta anche Carmelo Pace Nell’inchiesta sugli appalti pubblici in Sicilia – che ha portato alla richiesta di arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano – risulta indagato anche Carmelo Pace, deputato regionale della Democra - facebook.com Vai su Facebook
Caso Cuffaro, indagato colonnello dei carabinieri: “Rivelò le indagini in cambio di incarico per la moglie” - Secondo le accuse della procura palermitana, l'ufficiale dei carabinieri sarebbe stato una vera e propria 'talpa' di Cuffaro nelle forze dell'ordine e ... Segnala fanpage.it
Caso Cuffaro, colonnello dei carabinieri indagato: “Faceva da talpa in cambio di un favore per la moglie” - Un nuovo e significativo sviluppo emerge dall'inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti pilotati nella Sanità siciliana, che ha portato nelle ... Da thesocialpost.it
Caso Cuffaro colonnello indagato - Indagine della Procura di Palermo su presunti appalti pilotati nella sanità: un tenente colonnello dei Carabinieri è indagato per rivelazione di ... Come scrive marsalalive.it