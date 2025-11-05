Caso Almasri tutto quello che non torna nella spiegazione del governo sul mancato arresto
L’Italia sapeva già dal 20 gennaio del mandato di cattura emesso dalla procura libica nei confronti del torturatore Osama Njeem Almasri, arrestato oggi in Libia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo ha deciso di rilasciare Almasri, dopo l’arresto di gennaio, per rimpatriarlo nel suo Paese, consapevole che ci fosse un mandato di cattura anche in Libia. La ricostruzione di Palazzo Chigi non sembra però del tutto convincente, sia considerando che il governo ha fornito versioni non propriamente coerenti, anche in Parlamento, su quanto avvenuto a gennaio, sia perché in questo modo sembra che l’Italia abbia ritenuto prioritario rispettare il mandato libico rispetto a quello della Corte penale internazionale, in sostanza ignorando i suoi obblighi derivanti dall’adesione alla Cpi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
