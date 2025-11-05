Caso Almasri Serracchiani | Siete fuggiti a responsabilità giudiziarie ma restano quelle politiche – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 “Meloni disse che avrebbe inseguito i trafficanti in tutto il globo terracqueo ma uno che le forze dell'ordine, che ringraziamo, aveva arrestato lo ha liberato. Noi abbiamo la necessità di recuperare la credibilità del nostro Paese. Siete fuggiti alle responsabilità giudiziarie, non potete fuggire da quelle politiche. E questa responsabilità ce l'avete tutta addosso. Il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale è un atto che necessiterebbe un passaggio parlamentare. Creerebbe ulteriore ignominia, fermatevi". Così Debora Serracchiani in aula sul Caso Almasri. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso Almasri: l'arresto in Italia, il rimpatrio e le polemiche. Archiviata l'indagine su Mantovano, Nordio e Piantedosi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno caso #Almasri la #Camera pronta a sollevare conflitto di attribuzione, #maggioranza compatta sul caso #Bartolozzi - X Vai su X

Caso Almasri, Serracchiani: Siete fuggiti a responsabilità giudiziarie, ma restano quelle politiche – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 “Meloni disse che avrebbe inseguito i trafficanti in tutto il globo terracqueo ma uno che le forze dell'ordine, che ringraziamo, aveva arrestato lo ha liberato. Riporta msn.com

Caso Almasri, Serracchiani: Siete fuggiti a responsabilità giudiziarie, ma restano quelle politiche - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Secondo la7.it

Almasri: Serracchiani (Pd), 'pietra tombale su caso che ha mostrato gestione torbida governo' - "La decisione della Procura generale libica di disporre la custodia cautelare del generale Almasri per omicidio e violazioni dei diritti umani rappresenta una pietra tombale ... Lo riporta iltempo.it