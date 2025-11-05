Caso Almasri Schlein | Governo vergognoso chieda scusa agli italiani Conte | Umiliato l' esecutivo

«Le autorità libiche hanno ordinato l’arresto di Almasri, per tortura e omicidio. Lo stesso criminale che Meloni, Nordio e Piantedosi hanno liberato e riaccompagnato a casa con un volo di Stato, dopo che la magistratura e le forze dell’ordine italiane lo avevano fermato nel nostro Paese per il mandato d’arresto della Corte Penale internazionale. Evidentemente per la procura in Libia il diritto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Almasri, Schlein: "Governo vergognoso, chieda scusa agli italiani". Conte: "Umiliato l'esecutivo"

