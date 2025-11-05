Caso Almasri Richetti Azione | C' è da riflettere molto se Libia lo arresta come richiesto da Cpi – Il video

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "La Libia dando corso alla richiesta della Corte penale internazionale ha arrestato Almasri. Credo ci sia molto su cui riflettere". Così Richetti di Azione sul caso Almasri. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

caso almasri richetti azioneCaso Almasri, Richetti (Azione): "C'è da riflettere molto se Libia lo arresta come richiesto da Cpi" - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "La Libia dando corso alla richiesta della Corte penale internazionale ha arrestato Almasri. Segnala quotidiano.net

caso almasri richetti azioneCaso Almasri, Richetti (Azione): "C'è da riflettere molto se Libia lo arresta come richiesto da Cpi" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "La Libia dando corso alla richiesta della Corte penale internazionale ha arrestato Almasri. Secondo msn.com

caso almasri richetti azioneAlmasri: Richetti, 'governo vergognoso, serve più coerenza e meno ideologia' - "Le autorità libiche hanno assicurato alla giustizia Amasri, come avrebbe dovuto fare anche il governo italiano, che invece di accompagnarlo in carcere lo ha scortato con un ... Scrive lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Richetti Azione