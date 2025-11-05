Caso Almasri la Libia | La giurisdizione è nostra dalla Corte internazionale nessuna richiesta formale di cooperazione

Su Almasri, arrestato oggi in patria, la competenza giuridica ad agire era ed è della Libia. E dalla Corte penale internazionale non è mai giunta a Tripoli nessuna richiesta, né tantomeno un atteggiamento di cooperazione come prevede lo Statuto di Roma. A puntualizzarlo è la magistratura del Paese nordafricano in una nota. “Competenza e giurisdizione appartiene a noi”. Secondo la Procura libica, il Cpi non avrebbe mai comunicato formalmente con la magistratura nazionale. Né richiesto cooperazione giudiziaria. La nota sottolinea come la Procura Generale libica “ha confermato l’esistenza di indagini penali relative agli eventi descritti dalla Cpi nella sua richiesta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

