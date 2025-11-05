Caso Almasri | Il governo era a conoscenza del mandato di cattura libico quando fu rimpatriato

L’esecutivo italiano era pienamente a conoscenza dell’esistenza di un mandato di cattura emesso dalla procura generale di Tripoli nei confronti di Mohamed Almasri già dal 20 gennaio 2025. È quanto riferiscono fonti di governo, che ricostruiscono la vicenda sottolineando come, in quella stessa. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso Almasri: l'arresto in Italia, il rimpatrio e le polemiche. Archiviata l'indagine su Mantovano, Nordio e Piantedosi #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno caso #Almasri la #Camera pronta a sollevare conflitto di attribuzione, #maggioranza compatta sul caso #Bartolozzi - X Vai su X

Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Almasri arrestato a Tripoli, accusato di torturare detenuti e della morte di uno di loro ... Segnala tg24.sky.it

Il generale Almasri è stato arrestato in Libia - È accusato di avere ucciso una persona migrante e averne maltrattate molte altre, al momento non sappiamo molto altro ... ilpost.it scrive

Almasri: l'arresto in Italia, rimpatrio e polemiche - La saga 'italiana' di Almasri inizia il 19 gennaio scorso quando il comandante del centro di detenzione di Mitiga, il più grande della Libia, viene arrestato dalla polizia a Torino, in esecuzione di u ... Riporta ansa.it