(Adnkronos) – L’arresto a Tripoli di Osama Almasri, disposto dal Procuratore generale con l’accusa di aver torturato detenuti e causato la morte di uno di loro, riaccende il dibattito in Italia. L’uomo, lo scorso gennaio, era stato fermato a Torino e rimpatriato su un volo di Stato: un episodio che ha successivamente portato all’apertura di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Almasri, ecco il documento inviato dalla Procura libica all’Italia: “La giurisdizione è di Tripoli”