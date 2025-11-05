Caso Almasri ecco il documento inviato dalla Procura libica all’Italia | La giurisdizione è di Tripoli

Ildifforme.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’arresto a Tripoli di Osama Almasri, disposto dal Procuratore generale con l’accusa di aver torturato detenuti e causato la morte di uno di loro, riaccende il dibattito in Italia. L’uomo, lo scorso gennaio, era stato fermato a Torino e rimpatriato su un volo di Stato: un episodio che ha successivamente portato all’apertura di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caso almasri ecco il documento inviato dalla procura libica all8217italia la giurisdizione 232 di tripoli

© Ildifforme.it - Caso Almasri, ecco il documento inviato dalla Procura libica all’Italia: “La giurisdizione è di Tripoli”

Argomenti simili trattati di recente

caso almasri documento inviatoCaso Almasri, ecco il documento inviato dalla Procura libica all'Italia: "La giurisdizione è di Tripoli" - Nella nota riservata, visionata dall'Adnkronos, inviata alla Corte d'Appello il 20 gennaio la magistratura libica chiedeva di non procedere a estradizione L' arresto a Tripoli di Osama Almasri, dispos ... adnkronos.com scrive

Caso Almasri, archiviata l'indagine - La vicenda vede protagonista il generale libico Nijeem Osama Almasri, la cui liberazione ha scatenato un caso politico e giudiziario. Da tio.ch

Caso Almasri, il tribunale dei ministri archivia l’indagine - Dopo il voto della Camera contro l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, arriva il provvedimento delle giudici del collegio special ... Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Almasri Documento Inviato