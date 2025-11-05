Caserta scambio di droga davanti a casa di un pregiudicato | fermati due giovani uno è minorenne

Due giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per spaccio di droga a Caserta dopo un blitz della Polizia nell’agro aversano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caserta, scambio di droga davanti a casa di un pregiudicato: fermati due giovani, uno è minorenne

