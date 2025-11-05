Caserta corso per ‘sentinelle’ contro la violenza di genere

Tempo di lettura: 2 minuti Parte oggi a Caserta, nella sede di Confartigianato Imprese, il corso di formazione gratuito rivolto a professionisti e professioniste del settore estetico e del benessere, organizzato nell’ambito del progetto “ Sentinelle nelle professioni”. A promuoverlo il Club Soroptimist di Caserta, Confartigianato Imprese Caserta e ANCoS Aps. L’iniziativa, che costituisce l’articolazione locale del programma nazionale avviato da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con Confartigianato Imprese Benessere, ha l’obiettivo di creare una rete di “ sentinelle territoriali” — professionisti formati e consapevoli — capaci di riconoscere i segnali di violenza di genere e di orientare le donne verso percorsi di protezione e sostegno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

