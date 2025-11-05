Caserta corso per ‘sentinelle’ contro la violenza di genere
Tempo di lettura: 2 minuti Parte oggi a Caserta, nella sede di Confartigianato Imprese, il corso di formazione gratuito rivolto a professionisti e professioniste del settore estetico e del benessere, organizzato nell’ambito del progetto “ Sentinelle nelle professioni”. A promuoverlo il Club Soroptimist di Caserta, Confartigianato Imprese Caserta e ANCoS Aps. L’iniziativa, che costituisce l’articolazione locale del programma nazionale avviato da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con Confartigianato Imprese Benessere, ha l’obiettivo di creare una rete di “ sentinelle territoriali” — professionisti formati e consapevoli — capaci di riconoscere i segnali di violenza di genere e di orientare le donne verso percorsi di protezione e sostegno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Felice Halloween! Farmacie Falco Group Corso Pietro Giannone 126/130 - Caserta Via R. Musone 260 - Marcianise (CE) Via San Giuliano 148 - Marcianise (CE) Via Madonna della Libera 41 - Marcianise (CE) Via Domenico Santoro, 103 - Marci - facebook.com Vai su Facebook
A Caserta corso per "sentinelle" contro la violenza di genere - Parte oggi a Caserta, nella sede di Confartigianato Imprese, il corso di formazione gratuito rivolto a professionisti e professioniste del settore estetico e del benessere, ... ilmattino.it scrive