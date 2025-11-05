Caserta celebra la ' Settimana del Diabete' con una giornata di prevenzione in Piazza Gramsci
Il Distretto Sanitario n. 12 di Caserta, guidato dalla Dr.ssa Antonella Guida, promuove oggi, 7 novembre 2025, una giornata dedicata alla prevenzione e cura del diabete, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.Dalle ore 09:00 alle ore 16:00, i cittadini residenti a Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
