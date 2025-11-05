Case vince la qualità | i materiali pesano più di prezzo e posizione

Sbircialanotizia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato immobiliare sta vivendo una svolta: la qualità dei materiali di costruzione è al centro delle scelte di acquisto, come attestano ricerche e dati. Gli acquirenti chiedono trasparenza su progettazione e componenti, premiando soluzioni sostenibili e performanti. Le imprese più attente rispondono ripensando prodotti, processi e comunicazione. Materiali e scelte Le analisi sulle preferenze . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

