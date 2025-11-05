Case protette con sistemi anti-furto e videosorveglianza dal Comune un contributo fino a 300 euro
Sono disponibili, tramite adesione al relativo avviso pubblico, i contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza o impianti di allarme e videosorveglianza privati a Savignano. I fondi, per complessivi 5000 euro, riguardano gli impianti installati negli anni 2024 e 2025 e sono messi a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
