Case occupata a Roma scatta lo sgombero

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valigie accatastate a terra, buste, borse e giocattoli. Tra le 33 persone trovate in otto appartamenti sgomberati dalle forze dell'ordine in via Giulioli, nell'estrema periferia est della capitale, ci sono infatti anche 11 minori. Durante il blitz sono stati rinvenuti pure telefoni cellulari rubati, un machete e una modesta quantità di oggetti in oro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

case occupata a roma scatta lo sgombero

© Tgcom24.mediaset.it - Case occupata a Roma, scatta lo sgombero

Contenuti che potrebbero interessarti

case occupata roma scattaCase occupata a Roma, scatta lo sgombero - A essere allontanati un gruppo di"latinoamericani che a settembre 2024 era stato allontanato dall'ex hotel Cnecittà ... Secondo msn.com

Imu e case occupate a Roma 1 milione di euro per il mancato gettito - Il Campidoglio riceverà quasi la metà delle risorse destinate ai Comuni per il mancato gettito Imu sugli immobili occupati. Da ilmessaggero.it

Case occupate, niente Imu. E il Governo manda un milione di euro a Roma - Quando un appartamento o un terreno vengono occupati abusivamente, il proprietario è esentato dal pagamento dell'Imu. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Case Occupata Roma Scatta