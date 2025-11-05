Case occupata a Roma scatta lo sgombero
Valigie accatastate a terra, buste, borse e giocattoli. Tra le 33 persone trovate in otto appartamenti sgomberati dalle forze dell'ordine in via Giulioli, nell'estrema periferia est della capitale, ci sono infatti anche 11 minori. Durante il blitz sono stati rinvenuti pure telefoni cellulari rubati, un machete e una modesta quantità di oggetti in oro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
