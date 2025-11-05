Case isolate depredate senza pietà | due arrestati e due latitanti

Nella mattinata del 4 novembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini albanesi, tutti gravemente indiziati di far parte di un gruppo responsabile di numerosi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Racconti del mistero inediti per un #Halloween da brividi Case isolate Antiche leggende Crimini impossibili amazon.it/dp/B0FW3TC8NL #MaestriDelMistero #IlGiallista #MarcoTiano #Thriller #booktok #Inedito #GoldenAge #ghoststory #ghoststories - X Vai su X

Racconti del mistero inediti per un Halloween da brividi Case isolate Antiche leggende Crimini impossibili HALLOWEEN IN GIALLO, il volume 9 dei Maestri del Mistero! Una selezione di racconti mai pubblicati prima in Italia di Anna K. Green, Fergus H - facebook.com Vai su Facebook

Boccassuolo, agonia senza fine. Ancora case isolate dalla frana. Si tenta di costruire dei percorsi - Palagano, terzo mese di disagi per la popolazione della piccola frazione divisa in due dallo smottamento. Da ilrestodelcarlino.it

Le Case di comunità? Piccole isole nel deserto: senza medici e sanitari. Questo è il post Covid? - Io stesso, facendo l’oculista a pochi centimetri dalla bocca dei pazienti, sono stato colpito nella fase calante ... Secondo ilfattoquotidiano.it