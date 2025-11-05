Casapulla onora i caduti nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | FOTO

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata intensa di emozione, memoria e orgoglio nazionale ha accompagnato, ieri 4 novembre, la Giornata dellUnità Nazionale e delle Forze Armate a Casapulla. La comunità si è stretta intorno ai valori della Patria e del ricordo, rendendo omaggio ai caduti di tutte le guerre e celebrando la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

