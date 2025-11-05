Casalnuovo Monterotaro celebra la memoria di Domenico De Vita e dei caduti di Milovice
Casalnuovo Monterotaro celebra la memoria di Domenico De Vita e dei caduti nel campo di prigionia di Milovice, in Repubblica Ceca. Lo ha fatto ieri, 4 novembre, nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno invita a rinnovare la memoria, la gratitudine e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Casalnuovo Monterotaro, a 23 anni dal sisma il paese attende ancora le risorse per la ricostruzione - X Vai su X
Casalnuovo Monterotaro a 23 anni da sisma aspetta ancora risorse - "A distanza di ventitré anni dal terribile evento sismico che colpì la nostra terra, il ricordo di quel 31 ottobre continua a vivere nella memoria di tutti i casalnovesi, vicini e lontani. Lo riporta msn.com
A 20 anni dal terremoto, Casalnuovo Monterotaro attende di completare la ricostruzione - Insieme a San Giuliano di Puglia sul versante molisano, dove morirono 26 bambini e una maestra per il crollo della scuola elementare, Casalnuovo è stato il comune pugliese più ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Casalnuovo Monterotaro, ricostruzione non finita a distanza di 21 anni dal terribile terremoto - La ricostruzione post terremoto rischia di subire un pesante rallentamento se la Regione Puglia non interviene con ulteriori risorse economiche, per un fabbisogno di circa 16 ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive