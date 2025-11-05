Casalnuovo Monterotaro celebra la memoria di Domenico De Vita e dei caduti di Milovice

Foggiatoday.it | 5 nov 2025

Casalnuovo Monterotaro celebra la memoria di Domenico De Vita e dei caduti nel campo di prigionia di Milovice, in Repubblica Ceca. Lo ha fatto ieri, 4 novembre, nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno invita a rinnovare la memoria, la gratitudine e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

