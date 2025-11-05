Casale ritrovato il monumento alla Pace rubato due giorni fa
Casalpusterlengo (Lodi), 5 novembre 2025 – Ritrovato il monumento alla Pace dello scultore casalino Iginio Bignami, trafugato nella notte tra domenica e lunedì. Il simulacro era stato posizionato, per volere dell'associazione Compagnia Casale Nostra, nel giardino davanti alla sede della casa delle associazioni di via Galilei, ma qualcuno aveva visto bene di rimuoverlo dalla sua ubicazione, trafugando il basamento e la stele. Oggi pomeriggio la buona notizia: il monumento non è stato spostato molto lontano, visto che una signora a spasso con il proprio cane lo ha notato a poche decine di metri dalla sua ubicazione precedente, in mezzo all'erba dietro a un salice in un'aiuola del parcheggio retrostante la casa delle associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
