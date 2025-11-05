Casa disponibile in Italia Ring Intercom Video | la sicurezza visiva arriva negli appartamenti
(Adnkronos) – Nel 2022 Ring ha presentato Ring Intercom, una soluzione innovativa pensata per offrire a chi vive in appartamento maggiore comodità e tranquillità, permettendo di gestire l’ingresso del proprio edificio in modo semplice e sicuro. Da allora, sempre più persone in tutta Europa si affidano alla tecnologia di Ring Intercom per trasformare e semplificare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
