Casa disponibile in Italia Ring Intercom Video | la sicurezza visiva arriva negli appartamenti

Periodicodaily.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel 2022 Ring ha presentato Ring Intercom, una soluzione innovativa pensata per offrire a chi vive in appartamento maggiore comodità e tranquillità, permettendo di gestire l’ingresso del proprio edificio in modo semplice e sicuro. Da allora, sempre più persone in tutta Europa si affidano alla tecnologia di Ring Intercom per trasformare e semplificare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

casa disponibile italia ringCasa, disponibile in Italia Ring Intercom Video: la sicurezza visiva arriva negli appartamenti - it , permette di vedere e parlare con chiunque si trovi all’ingresso e autorizzare l’accesso anche da remoto ... Lo riporta adnkronos.com

casa disponibile italia ringRing porta in Italia il nuovo Intercom Video: il videocitofono intelligente per gli appartamenti - A tre anni dal debutto del suo primo citofono connesso, Ring amplia la propria offerta in Italia con Ring Intercom Video, un dispositivo che unisce il controllo visivo all’interazione audio, pensato p ... Come scrive cellulare-magazine.it

casa disponibile italia ringRing porta in Italia Intercom Video: ora anche gli appartamenti hanno la loro sicurezza visiva - Ring lancia in Italia Intercom Video, il nuovo citofono smart con videocamera e controllo remoto via app. Scrive mistergadget.tech

Cerca Video su questo argomento: Casa Disponibile Italia Ring