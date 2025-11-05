Carta solidale | bonus spesa per 498 famiglie della Pedemontana

Sono 498 le famiglie residenti nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) destinatarie del bonus spesa da 500 euro attraverso la Carta solidale “Dedicata a te” con la quale potranno, inoltre, usufruire di sconti nei negozi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

