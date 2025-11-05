Carta solidale | bonus spesa per 498 famiglie della Pedemontana

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 498 le famiglie residenti nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) destinatarie del bonus spesa da 500 euro attraverso la Carta solidale “Dedicata a te” con la quale potranno, inoltre, usufruire di sconti nei negozi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Modena, carta “Dedicata a te”: online l’elenco dei beneficiari individuati dall’Inps - Via alla terza edizione della carta solidale “Dedicata a te”: una carta di pagamento elettronica, nominativa, utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari di prima ... Si legge su sassuolo2000.it

carta solidale bonus spesaCarta Dedicata a Te, tutte le novità per il bonus spesa da 500 euro - La Carta Dedicata a Te porta nuove regole per il bonus spesa da 500 euro destinato alle famiglie con Isee fino a 15. quifinanza.it scrive

carta solidale bonus spesaLa Carta Dedicata a te 2025 è attiva: come scoprire se sei nella lista dei beneficiari del bonus spesa da 500 euro - La Carta Dedicata a te 2025 è ufficialmente operativa: 500 euro per acquistare beni alimentari. Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Carta Solidale Bonus Spesa