Carta docente il bonus non sarà più di 500 euro | le ultime novità su importi e attivazione

La Carta Docente per la formazione del personale scolastico non è ancora attiva, e il governo ha fatto capire che quest'anno potrebbe arrivare a gennaio. Ci sono dubbi anche sugli importi: il bonus per gli insegnanti non sarà più di 500 euro, anche se le risorse complessive per la misura cresceranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

