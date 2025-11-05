Carta docente il bonus non sarà più di 500 euro | le ultime novità su importi e attivazione

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carta Docente per la formazione del personale scolastico non è ancora attiva, e il governo ha fatto capire che quest'anno potrebbe arrivare a gennaio. Ci sono dubbi anche sugli importi: il bonus per gli insegnanti non sarà più di 500 euro, anche se le risorse complessive per la misura cresceranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

carta docente bonus sar224Carta docente, il bonus non sarà più di 500 euro: le ultime novità su importi e attivazione - La Carta Docente per la formazione del personale scolastico non è ancora attiva, e il governo ha fatto capire che quest'anno potrebbe arrivare a gennaio ... Lo riporta fanpage.it

carta docente bonus sar224Carta del Docente 2025: guida completa all’uso del bonus insegnanti - Tutte le regole aggiornate 2025 per usare la Carta del Docente: a chi spetta il bonus insegnanti, come si genera un buono. Scrive newsmondo.it

Carta del Docente, non è ancora disponibile: cosa succede e quando sarà erogato - La Carta del Docente sarà disponibile solo a partire da gennaio 2026. Lo riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Carta Docente Bonus Sar224