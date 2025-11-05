Carta Dedicata a te ecco da quando si potrà prendere appuntamento per l' attivazione e ritiro

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre.Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

È stata pubblicata la lista dei beneficiari della “Carta dedicata a te”, individuati da INPS. https://tinyurl.com/yeyvspy4 - facebook.com Vai su Facebook

Carta Dedicata a te 2025 Napoli, pubblicato il link per ottenere la social card da 500 euro per la spesa - Il Comune di Napoli ha spiegato che gli elenchi dei nuclei assegnatari della carta “Dedicata a te” saranno disponibili e consultabili sulla pagina apposita pubblicata all'interno del suo sito. fanpage.it scrive

Carta “Dedicata a te” 2025, cosa si può comprare con la social card - Ogni anno il Ministero dell’Agricoltura stipula convenzioni con le associazioni di categoria per individuare negozi e catene aderenti in cui i possessori della carta potranno usufruire di ulteriori ... Lo riporta tg24.sky.it

Carta Dedicata a te 2025, dove fare la spesa con lo sconto del 15%: l’elenco degli esercizi aderenti - La carta Dedicata a te arriverà a ottobre, secondo le tempistiche comunicate dall’Inps. Come scrive fanpage.it