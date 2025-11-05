Carta Dedicata a te al via il ritiro in 93 uffici postali della provincia di Palermo | ecco come prenotarsi
Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre. Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Carta dedicata a te 2025. Si comunica che sono state spedite ai beneficiari con POSTA ORDINARIA le comunicazioni utili al ritiro delle CARD presso POSTE ITALIANE. Chi ha beneficiato della stessa misura negli anni precedenti potrà utilizzare la stessa CAR - facebook.com Vai su Facebook
Carta “Dedicata a te”, è possibile prenotare l’appuntamento per il ritiro in 33 uffici postali della provincia di Siracusa - Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre. Riporta siracusanews.it
Carta "Dedicata a te", da domani ritiro negli uffici postali della provincia di Lecce - Per i vecchi beneficiari l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gl ... Lo riporta leccesette.it
"DEDICATA A TE" Carta “Dedicata a te”, dal 6 novembre al via le prenotazioni per il ritiro negli uffici postali di Foggia e provincia - Carta “Dedicata a te”, dal 6 novembre al via le prenotazioni per il ritiro negli uffici postali di Foggia e provincia ... Come scrive statoquotidiano.it