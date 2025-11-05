Carta Dedicata a te al via il ritiro in 93 uffici postali della provincia di Palermo | ecco come prenotarsi

Palermotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla cartaDedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre. Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

