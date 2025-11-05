Carrarese Zuelli lo stakanovista della mediana | C’è tanta voglia di invertire il trend negativo

Ha solo 23 anni ma è ormai diventato uno dei giocatori imprescindibili della Carrarese. Il meranese Emanuele Zuelli è lo stakanovista del centrocampo azzurro ed anche il giocatore che vanta la maggior percorrenza chilometrica della squadra. La fiducia risposta su di lui dalla società e dal mister, che hanno voluto investirci fortemente prelevandolo a titolo definitivo, è pienamente ripagata non solo dalle prestazioni sul campo ma anche dal ruolo sempre più di leader che Zuelli si sta ritagliando all’interno dello spogliatoio. E’ stato proprio lui a suonare la carica e a lanciare propositi di riscossa in casa apuana dopo il doloroso stop interno contro il Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

