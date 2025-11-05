Carolina Benvenga in teatro con il nuovo spettacolo natalizio

Carolina Benvenga torna in teatro con Un magico Natale con Caterina, il calendario completo e i biglietti. A tre anni dal suo debutto teatrale e dopo il successo della tournée sold out Un Natale favoloso.a teatro, che ha conquistato platee di famiglie nel periodo più magico dell’anno, a grande richiesta Carolina torna sulla scena con il nuovo spettacolo Un magico Natale con Caterina di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis, disegno luci a cura di Marco Palmieri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

