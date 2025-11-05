Carlos Augusto salva l'Inter nessuna goleada | il Kairat esce da San Siro a testa alta
L'Inter fatica a San Siro più del previsto col piccolo Kairat che esce a testa alta. Lautaro nel primo tempo porta in vantaggio i nerazzurri, poi raggiunti da Arad a inizio ripresa. Nuovo vantaggio su staffilata di Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
?Le scelte di Chivu per Inter-Kairat: Sommer, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Esposito @fcin1908it #InterKairat #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
SERIE A 13:30 VERONA XI: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Bradaric; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa Akpro, Frese; Giovane, Orban. INTER XI: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Çalhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Mar - facebook.com Vai su Facebook
Carlos Augusto salva l’Inter, nessuna goleada: il Kairat esce da San Siro a testa alta - Lautaro nel primo tempo porta in vantaggio i nerazzurri, poi raggiunti da Arad a inizio ripresa. Segnala fanpage.it
Un Inter sbadata supera di misura il Kairat: Carlos Augusto regala la vittoria ai nerazzurri - Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Chivu, a punteggio pieno con 12 punti ... Secondo ilgiornale.it
Carlos Augusto scaccia incubi: Inter di nuovo in vantaggio sul Kairat Almaty - Kairat Siluro di Carlos Augusto dai 20 metri sulla sponda di Pio Esposito: l'Inter. tuttomercatoweb.com scrive