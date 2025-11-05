Carlos Augusto a Prime | Sconfitta in finale di Champions? È più la lezione vi svelo il mio obiettivo stagionale

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Carlos Augusto, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions contro il Kairat Almaty. Intervistato da Prime Video nel giorno di Inter Kairat Almaty, il difensore nerazzurro Carlos Augusto ha parlato così. « Sicuramente è una partita che tutti vogliono giocare, sono gare belle e loro sono alla prima volta in questa competizione, vogliono fare la storia. Per questo sarà difficile. Però dobbiamo essere concentrati su di noi, dalla Champions passa tutto il mondo ». OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE? – « Sì chiaro, se ho opportunità di giocare devo fare del mio meglio per aiutare la squadra, il mister: penso a giocare e poi a fare la grande prestazione ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto a Prime: «Sconfitta in finale di Champions? È più la lezione, vi svelo il mio obiettivo stagionale»

