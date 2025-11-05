Carlo Conti prepara un Sanremo da record | in arrivo una co-conduttrice d’eccezione

Con la conclusione di Tale e Quale Show ormai alle porte, Carlo Conti è già completamente immerso nei preparativi per il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore toscano, che tornerà all’Ariston nel 2026, ha intenzione di rendere questa edizione una delle più memorabili di sempre. Tra poche settimane, durante un collegamento con il Tg1, Conti svelerà finalmente il cast completo dei Big in gara. Ma non è tutto: il conduttore sta anche valutando chi lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston. Giorgia dice “no” al ruolo di co-conduttrice. Tra i nomi circolati per la co-conduzione, quello di Giorgia era stato uno dei più chiacchierati. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

