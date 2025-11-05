Carcinoma prostatico avanzato | l' ascolto e l’alleanza terapeutica come pilastri del percorso di cura

5 nov 2025

Nel percorso di cura del carcinoma prostatico avanzato, sentirsi ascoltati e costruire un’alleanza terapeutica con i medici è oggi una componente fondamentale. Ce ne parla – in occasione del mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie maschili – una ricerca qualiquantitativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

