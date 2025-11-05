Carambola tra tre auto chiusa la galleria sulla Variante

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carambola tra tre auto all’interno della galleria “Reggia di Caserta” sulla Variante Anas. Lo ha reso noto l’Anas che avvisa gli automobilisti della chiusura temporanea del tunnel, in entrambe le direzioni, tra le uscite Caserta Ospedale e Caserta Ovest. La circolazione è deviata in loco con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Carambola sulla Nazionale. Un ferito e auto distrutte - Carambola fra tre auto nella mattina di ieri lungo la statale Adriatica a San Benedetto, in direzione con l’incrocio di via Sardegna. Segnala ilrestodelcarlino.it

carambola tre auto chiusaCarambola all'incrocio, auto con nonna e nipote finisce nel cortile di una casa - In seguito al primo impatto, la Ypsilon è stata spinta contro un autocarro che percorreva a sua volta via Milano nella direzione opposta. Da latinaoggi.eu

Incidente sulla Trionfale: carambola tra tre auto, una finisce in un ristorante - Incidente all'alba di oggi sulla via Trionfale, nella zona di Ottavia, con un'auto finita poi nella zona esterna di un ristorante. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Carambola Tre Auto Chiusa