Carambola tra tre auto chiusa la galleria sulla Variante
Carambola tra tre auto all’interno della galleria “Reggia di Caserta” sulla Variante Anas. Lo ha reso noto l’Anas che avvisa gli automobilisti della chiusura temporanea del tunnel, in entrambe le direzioni, tra le uscite Caserta Ospedale e Caserta Ovest. La circolazione è deviata in loco con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Tremendo incidente al Vomero, auto si schianta e si ribalta dopo la carambola https://nap.li/FfUA - facebook.com Vai su Facebook
Carambola fra tre auto sulla Statale Nord, cinque feriti al Pronto Soccorso ift.tt/ntPxA4X - X Vai su X
Carambola sulla Nazionale. Un ferito e auto distrutte - Carambola fra tre auto nella mattina di ieri lungo la statale Adriatica a San Benedetto, in direzione con l’incrocio di via Sardegna. Segnala ilrestodelcarlino.it
Carambola all'incrocio, auto con nonna e nipote finisce nel cortile di una casa - In seguito al primo impatto, la Ypsilon è stata spinta contro un autocarro che percorreva a sua volta via Milano nella direzione opposta. Da latinaoggi.eu
Incidente sulla Trionfale: carambola tra tre auto, una finisce in un ristorante - Incidente all'alba di oggi sulla via Trionfale, nella zona di Ottavia, con un'auto finita poi nella zona esterna di un ristorante. Secondo romatoday.it