Capolavori dipinti e ricamati da indossare
"Dalla pittura al ricamo da indossare", è la mostra che si apre oggi, mercoledì 5 novembre (fino al 26 novembre), alle ore 17, alla Galleria delle Arti di Emma Bardelli, primo piano di Galleria Vittorio Emanuele di via degli Orafi a Pistoia. Capi d’abbigliamento e accessori nati pensando a quadri che hanno lasciato il segno e che vivono ora una metamorfosi "cucita". Abilità manuale, sapienza della tradizione e creatività fanno il resto. In questa rassegna non poteva mancare una rappresentanza di due delle istituzioni più longeve e apprezzate del nostro territorio, il ricamo di Casale e il filet di Quarrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
