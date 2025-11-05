Capienza di Piazza San Pietro | ecco quante persone possono entrare
Imponente, armoniosa e incredibilmente suggestiva: Piazza San Pietro è uno degli spazi più celebri e riconoscibili al mondo: ma qual è la sua capienza effettiva? Quante persone può davvero contenere questo capolavoro barocco progettato da Gian Lorenzo Bernini nel cuore del Vaticano? La risposta è sorprendente e ci rivela molto sulla genialità architettonica che da secoli accoglie pellegrini, turisti e fedeli da ogni parte del pianeta. Leggi anche: — Incredibile effetto ottico a Piazza San Pietro: la cupola si muove! Qual è la capienza di Piazza San Pietro? Numeri e proporzioni di un colosso barocco. 🔗 Leggi su Funweek.it
