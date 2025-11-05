Capello spiega | Juve a due facce | timida e senza personalità poi è scattato qualcosa C’è anche un bellissimo segnale da questa partita

Capello Juve, l'analisi del tecnico sulla gara Champions: i bianconeri timidi e senza personalità, poi la reazione d'orgoglio e il calo nella ripresa. Bene Yildiz. Una  Juventus  a due facce, capace di spaventare e poi di entusiasmare. L'analisi di  Fabio Capello   dopo il pareggio per 1-1 in Juve Sporting Lisbona  è lucida e non fa sconti. Intervenuto negli studi di  Sky Sport, l'ex tecnico bianconero ha descritto una squadra partita malissimo, quasi irriconoscibile, che ha avuto bisogno di uno shock (il palo colpito dai portoghesi) per accendersi e mostrare il suo vero volto. Capello: la scossa dopo un avvio da incubo.

© Juventusnews24.com - Capello spiega: «Juve a due facce: timida e senza personalità, poi è scattato qualcosa. C’è anche un bellissimo segnale da questa partita»

