Capello non ha dubbi | Una cosa ha accomunato ieri Juventus e Napoli ecco la mia spiegazione Perché in Champions League succede questa cosa
Capello, ex allenatore, ha commentato così il pareggio della Juve contro lo Sporting in Champions League. Le sue dichiarazioni. Una notte europea dai due volti per le italiane, ma un’analisi comune che suona come un campanello d’allarme. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico leggendario di Juventus e Real Madrid, ha commentato le prestazioni delle squadre di Serie A in Champions League. Dal pareggio del Napoli (0-0 con l’Eintracht Francoforte) al pareggio amaro della Juventus (1-1 contro lo Sporting), “Don Fabio” ha individuato un filo conduttore: la difficoltà nel reggere l’intensità europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
