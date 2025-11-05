Capello | Napoli e Juve sono calate nel secondo tempo perché non sono abituate ai ritmi della Champions

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha commentato questa prima giornata del quarto turno di Champions scrivendo dei punti in comune tra i pareggi di Napoli e Juventus. "Una cosa mi pare abbia accomunato ieri le squadre di Conte e Spalletti, oltre al risultato finale: tutte e due sono calate a livello d'intensità e pericolosità nel secondo tempo. Perché? La mia spiegazione è la solita: in Champions League si corre a un altro ritmo, gli arbitri fischiano meno e non hai il tempo per rifiatare. Le italiane non ci sono abituate, o almeno non tutte, così vanno in sofferenza".

