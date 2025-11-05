Capello | Napoli e Juve sono calate nel secondo tempo perché non sono abituate ai ritmi della Champions

Ilnapolista.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha commentato questa prima giornata del quarto turno di Champions scrivendo dei punti in comune tra i pareggi di Napoli e Juventus.  “Una cosa mi pare abbia  accomunato ieri le squadre di Conte e  Spalletti, oltre al risultato finale: tutte e due  sono calate a livello d’intensità e pericolosità  nel secondo tempo. Perché? La mia  spiegazione è la solita: in Champions League  si corre a un altro ritmo, gli arbitri fischiano  meno e non hai il tempo per rifiatare. Le  italiane non ci sono abituate, o almeno non  tutte, così vanno in sofferenza”. Potrebbe interessarti:  Pagelle Napoli-Eintracht 0-0 – Conte non vende sogni e questo a Napoli è un problema La partita del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

capello napoli e juve sono calate nel secondo tempo perch233 non sono abituate ai ritmi della champions

© Ilnapolista.it - Capello: «Napoli e Juve sono calate nel secondo tempo perché non sono abituate ai ritmi della Champions»

Argomenti simili trattati di recente

capello napoli juve sonoCapello: «Napoli e Juve sono calate nel secondo tempo perché non sono abituate ai ritmi della Champions» - Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha commentato i pareggi di ieri di Napoli e Juventus in Champions League ... Lo riporta ilnapolista.it

capello napoli juve sonoCapello: «Napoli, senza De Bruyne manca la qualità» - È così che Fabio Capello, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, riassume la serata europea di Napoli e Juventus. napolipiu.com scrive

Capello spiega: «Juve a due facce: timida e senza personalità, poi è scattato qualcosa. C’è anche un bellissimo segnale da questa partita» - Capello Juve, l’analisi del tecnico sulla gara Champions: i bianconeri timidi e senza personalità, poi la reazione d’orgoglio e il calo nella ripresa. Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Napoli Juve Sono