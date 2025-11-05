Capello | Chivu oggi ha una grande occasione l’avversario è modesto Sulle italiane in Champions dico questo

Inter News 24 Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport del turno di Champions League. LE ITALIANE IN CHAMPIONS – Una cosa mi pare abbia accomunato ieri le squadre di Conte e Spalletti, oltre al risultato finale: tutte e due sono calate a livello d’intensità e pericolosità nel secondo tempo. Perché? La mia spiegazione è la solita: in Champions League si corre a un altro ritmo, gli arbitri fischiano meno e non hai il tempo per rifiatare. Le italiane non ci sono abituate, o almeno non tutte, così vanno in sofferenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello: «Chivu oggi ha una grande occasione, l’avversario è modesto. Sulle italiane in Champions dico questo»

Approfondisci con queste news

Fabio Capello esalta il lavoro di Chivu: "Sei riuscito a entrare nella testa sei giocatori, come io al Milan. Dicevano fosse una squadra di bolliti, invece aveva ancora da dare" - facebook.com Vai su Facebook

#Capello: "Ecco come Chivu si è preso l'Inter. Ed è uno spettacolo. Tutti coinvolti: cancellati i fantasmi e l'ossessione per la costruzione dal basso" - X Vai su X

No, quello che ha detto Capello a Chivu non è il solito complimento: "Stai facendo come ho fatto io al Milan". Una frase così è tanta roba. E Conte, intanto… - Fabio Capello a Cristian Chivu: “Stai facendo la stessa strada che ho percorso io quando sono arrivato al Milan”. Si legge su mowmag.com

Union SG-Inter, Chivu: "Inter ha il fuoco dentro. Doveva solo ritrovare fiducia". VIDEO - Poker in Belgio e settima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Chivu, che ha analizzato il momento a Sky: "L'Inter doveva mettersi alle spalle il finale della scorsa stagione, ... Scrive sport.sky.it

Fabio Capello svela tutto: i segreti dell’Inter di Chivu - Scopri come Chivu ha trasformato l'Inter in una squadra vincente con unità e pressing. Da newsmondo.it